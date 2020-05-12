Экс-ассистент Билялетдинова: «Зинченко провел в «Рубине» полтора месяца. Ему не дали сыграть ни одной игры»

Дмитрий Кузнецов, работавший ассистентом бывшего главного тренера «Рубина» Рината Билялетдинова, рассказал, как защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог перейти в казанский клуб в 2014 году.

«Рубин» не спешил заявлять игрока, потому что там боялись штрафа. Хотя говорили, что у Зинченко был пункт в контракте — его можно было расторгнуть в случае военных действий. Но «Уфа» рискнула — а «Рубин» не рискнул.

Зинченко провел три тренировки, после чего Билялетдинов спросил меня: «Где ты его взял? Его надо подписывать!» Увы, подписать не удалось из-за нефутбольных моментов. Не договорились с «Шахтeром».

Саша провел в «Рубине» примерно полтора месяца. И ему не дали сыграть ни одной игры. Однажды был комичный случай. Кое-кто (не буду называть фамилию) сказал ему: «А давай ты сыграешь, но выйдешь на поле в шапке, чтобы тебя не узнали!» — сказал Кузнецов.