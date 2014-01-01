Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Экс-ассистент Билялетдинова: «Зинченко провел в «Рубине» полтора месяца. Ему не дали сыграть ни одной игры»

    Дмитрий Кузнецов, работавший ассистентом бывшего главного тренера «Рубина» Рината Билялетдинова, рассказал, как защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог перейти в казанский клуб в 2014 году.

    «Рубин» не спешил заявлять игрока, потому что там боялись штрафа. Хотя говорили, что у Зинченко был пункт в контракте — его можно было расторгнуть в случае военных действий. Но «Уфа» рискнула — а «Рубин» не рискнул.

    Зинченко провел три тренировки, после чего Билялетдинов спросил меня: «Где ты его взял? Его надо подписывать!» Увы, подписать не удалось из-за нефутбольных моментов. Не договорились с «Шахтeром».

    Саша провел в «Рубине» примерно полтора месяца. И ему не дали сыграть ни одной игры. Однажды был комичный случай. Кое-кто (не буду называть фамилию) сказал ему: «А давай ты сыграешь, но выйдешь на поле в шапке, чтобы тебя не узнали!» — сказал Кузнецов.

    • Зинченко подписал контракт с «Уфой» в феврале 2015 года.
    • В 2016-м он перешел в «Манчестер Сити».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76620
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru