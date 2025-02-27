Ветеран «Спартака» Гаврилов раскрыл ежемесячные траты: «30 тысяч рублей маловато»

Спартаковский ветеран Юрий Гаврилов рассказал, сколько денег тратит каждый месяц.

Его пенсия составляет 25-30 тысяч рублей.

«30 тысяч рублей в месяц для жизни маловато. Я в месяц трачу около 70-80 тысяч. На эту сумму вполне можно прожить.

У меня нет зависти из-за того, что современные игроки получают больше, чем получали мы. Жизнь изменилась, все вокруг теперь другое.

У клубов появилась возможность платить большие деньги, Бога ради», – заявил Гаврилов.