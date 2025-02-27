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  • Ветеран «Спартака» Гаврилов раскрыл ежемесячные траты: «30 тысяч рублей маловато»

Ветеран «Спартака» Гаврилов раскрыл ежемесячные траты: «30 тысяч рублей маловато»

Вчера, 23:58

Спартаковский ветеран Юрий Гаврилов рассказал, сколько денег тратит каждый месяц.

Его пенсия составляет 25-30 тысяч рублей.

«30 тысяч рублей в месяц для жизни маловато. Я в месяц трачу около 70-80 тысяч. На эту сумму вполне можно прожить.

У меня нет зависти из-за того, что современные игроки получают больше, чем получали мы. Жизнь изменилась, все вокруг теперь другое.

У клубов появилась возможность платить большие деньги, Бога ради», – заявил Гаврилов.

  • В мае экс-полузащитнику исполнится 72 года.
  • Он выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год и дважды становился чемпионом СССР.
  • Гаврилов занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба (115 голов).

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Гаврилов Юрий
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