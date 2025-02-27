Ветеран «Спартака» Гаврилов раскрыл ежемесячные траты: «30 тысяч рублей маловато»

Спартаковский ветеран Юрий Гаврилов рассказал, сколько денег тратит каждый месяц.
Его пенсия составляет 25-30 тысяч рублей.
«30 тысяч рублей в месяц для жизни маловато. Я в месяц трачу около 70-80 тысяч. На эту сумму вполне можно прожить.
У меня нет зависти из-за того, что современные игроки получают больше, чем получали мы. Жизнь изменилась, все вокруг теперь другое.
У клубов появилась возможность платить большие деньги, Бога ради», – заявил Гаврилов.
- В мае экс-полузащитнику исполнится 72 года.
- Он выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год и дважды становился чемпионом СССР.
- Гаврилов занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба (115 голов).
Источник: «Евро-футбол»