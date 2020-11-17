Гаврилов – о матче с Сербией: «Выиграем группу. Если бы в решающем матче играли с турками или венграми, я бы сомневался»

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча сборной России с Сербией в Лиге наций.

«Сербы не доставят нам хлопот. Мы выиграем свою группу в Лиге наций. Вот если бы нам пришлось играть решающий матч с теми же турками или венграми, то я бы сомневался. У них команды примерно такого же уровня. А Сербия — нет. Там идет смена поколений, ряд лидеров не приезжает в сборную», – сказал Гаврилов.