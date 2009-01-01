Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Гаврилов – о матче с Сербией: «Выиграем группу. Если бы в решающем матче играли с турками или венграми, я бы сомневался»

    Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча сборной России с Сербией в Лиге наций.

    «Сербы не доставят нам хлопот. Мы выиграем свою группу в Лиге наций. Вот если бы нам пришлось играть решающий матч с теми же турками или венграми, то я бы сомневался. У них команды примерно такого же уровня. А Сербия — нет. Там идет смена поколений, ряд лидеров не приезжает в сборную», – сказал Гаврилов.

    • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.
    • Начало встречи – в 22:45 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      NewLife 58 минут назад

      Между прочим, сербы с венграми 1:1 сыграли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3671

      Cleaner 2 часа назад

      Как говорил Бесков, "Если не знаешь, что делать с мячом, — отдай его Гаврилову." Помню Юрия еще игроком на поле. Раз он сказал Сербы сейчас слабы, значит они слабы. Надо обыгрывать. Если не их, то кого?!..)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80609
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru