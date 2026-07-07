⚡️ ЧМ-2026. Аргентина вырвала победу над Египтом (3:2), проигрывая в два мяча до 79-й минуты

Сборная Аргентины с трудом пробилась в четвертьфинальную стадию чемпионата мира.

Команда Лионеля Скалони одержала волевую победу над Египтом со счетом 3:2.

Аргентинцы уступали 0:2 до 79-й минуты, но успели за оставшееся время не только отыграться, но и вырвать победу.

Лионель Месси сначала не реализовал пенальти, затем отдал голевую передачу и наконец забил сам, сравняв счет.

В 1/4 финала ЧМ-2026 Аргентина встретится с Колумбией или Швейцарией.

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