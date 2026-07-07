⚡️ ЧМ-2026. Аргентина вырвала победу над Египтом (3:2), проигрывая в два мяча до 79-й минуты

Сборная Аргентины с трудом пробилась в четвертьфинальную стадию чемпионата мира.
Команда Лионеля Скалони одержала волевую победу над Египтом со счетом 3:2.
Аргентинцы уступали 0:2 до 79-й минуты, но успели за оставшееся время не только отыграться, но и вырвать победу.
Лионель Месси сначала не реализовал пенальти, затем отдал голевую передачу и наконец забил сам, сравняв счет.
В 1/4 финала ЧМ-2026 Аргентина встретится с Колумбией или Швейцарией.
Чемпионат мира. 1/8 финала
Аргентина - Египет - 3:2 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Я. Ибрахим, 15; 0:2 - М. Зико, 67; 1:2 - К. Ромеро, 79; 2:2 - Л. Месси, 83; 3:2 - Э. Фернандес, 90+2.
Незабитые пенальти: Л. Месси, 21 - нет.
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Источник: «Бомбардир»