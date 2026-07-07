Сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом в матче 1/8 финала Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 3:2.
Ибрахим головой переправил мяч в сетку с линии вратарской после подачи Хани с правого фланга.
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Зико с 10 метров переправил мяч в сетку после прострела Хассана в контратаке.
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Ромеро головой замкнул подачу с правого фланга, сократив разрыв в счeте.
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Месси пробил прямиком под перекладину после того, как Монтиэль откатил мяч под удар.
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Энцо Фернандес головой отправил мяч под дальнюю штангу после подачи Лаутаро Мартинеса с правого фланга.
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Источник: «Бомбардир»