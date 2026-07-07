Сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом в матче 1/8 финала Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 3:2.

Ибрахим головой переправил мяч в сетку с линии вратарской после подачи Хани с правого фланга.

Зико с 10 метров переправил мяч в сетку после прострела Хассана в контратаке.

Ромеро головой замкнул подачу с правого фланга, сократив разрыв в счeте.

Месси пробил прямиком под перекладину после того, как Монтиэль откатил мяч под удар.

Энцо Фернандес головой отправил мяч под дальнюю штангу после подачи Лаутаро Мартинеса с правого фланга.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!