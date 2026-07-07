Месси обновил еще один рекорд ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил Египту (3:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Он отличился в шестой подряд игре плей-офф чемпионата мира.

Ранее 39-летний нападающий «Интера Майами» поражал ворота Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции на предыдущем мундиале, а также Кабо-Верде в 1/16 финала текущего турнира.

Месси стал первым футболистом в истории с голами в шести подряд матчах плей-офф ЧМ. Сбор статистики ведется с 1966 года.

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