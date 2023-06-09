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    • Сын Гаврилова рассказал о состоянии ветерана «Спартака» после операции

    Сын Гаврилова рассказал о состоянии ветерана «Спартака» после операции

    Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, прокомментировал прошедшую операцию у его отца.

    «Состояние Юрия Васильевича стабильное, идет на поправку. В приподнятом настроении, шутит. Пока что речь нарушена, но врачи говорят, что со временем все стабилизируется.

    Предварительно выпишут через 5-10 дней, пока точно ничего не сказали», – сказал Василий Гаврилов.

    • Гаврилову в начале мая исполнилось 70 лет.
    • Игрок выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.
    • С командой он дважды становился чемпионом СССР.

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    Источник: ТАСС

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