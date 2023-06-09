Сын Гаврилова рассказал о состоянии ветерана «Спартака» после операции

Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, прокомментировал прошедшую операцию у его отца.

«Состояние Юрия Васильевича стабильное, идет на поправку. В приподнятом настроении, шутит. Пока что речь нарушена, но врачи говорят, что со временем все стабилизируется.

Предварительно выпишут через 5-10 дней, пока точно ничего не сказали», – сказал Василий Гаврилов.