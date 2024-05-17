Гаврилов назвал авантюрой решение «Спартака» по главному тренеру

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о решении клуба назначить главным тренером команды Деяна Станковича.

«Станкович вместо Слишковича – шило на мыло. Никаких гарантий результата нет и быть не может. Победы в чемпионате Сербии с «Црвеной Звездой» – не показатель. Ничего выдающегося в этом нет. То, что Станкович был неплохим футболистом в прошлом, не означает, что он будет хорошим тренером. Посмотрим, что из этой авантюры выйдет», – сказал Гаврилов.