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    • Гаврилов назвал авантюрой решение «Спартака» по главному тренеру

    Гаврилов назвал авантюрой решение «Спартака» по главному тренеру

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о решении клуба назначить главным тренером команды Деяна Станковича.

    «Станкович вместо Слишковича – шило на мыло. Никаких гарантий результата нет и быть не может. Победы в чемпионате Сербии с «Црвеной Звездой» – не показатель. Ничего выдающегося в этом нет. То, что Станкович был неплохим футболистом в прошлом, не означает, что он будет хорошим тренером. Посмотрим, что из этой авантюры выйдет», – сказал Гаврилов.

    • Сербский специалист приступит к работе в «Спартаке» после завершения текущего сезона.
    • Ранее Деян Станкович работал с «Ференцварошем», «Црвеной Звездой» и «Сампдорией».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (8)
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    VVM1964
    1715940414
    "Никаких гарантий результата нет и быть не может" - кого не назначь !!! ... Хотелось бы услышать его кандидатуру ??? Или опять пространные рассуждения о каких то там "отечественных специалистах" ?...
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    aldo conte
    1715941026
    До зимней паузы поработает, а там опять будут новые поиски.
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    SLADE2019
    1715942280
    Ну, это безусловно, Юрий. Посмотрим. Но авантюрой это назначение назвать не могу.
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    ...уефан
    1715942435
    ...не знаешь, что делать со своими мыслями, отдай эти мысли Гаврилову, а он пульнет их, куда и представить невозможно даже себе)...
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    ivany4
    1715942613
    С интересом наблюдаю за обсуждением нового тренера Спартака. Так как не знаю его требований к тренировкам, футболистам, философии игры, то проще обратить внимание на "оценки" его профессионализма нашими "экспертами". Пока, все кто против - никакой конкретики о его работе, и очередные слезы о не назначении отечественных "специалистов". Те кто за - профессиональной конкретики тоже маловато. Но по отдельным моментам есть убежденность в прогрессе команды, которую он возглавляет. Мое мнение по Слишковичу. Он остается в штабе. Нужен он новому тренеру или нет - неизвестно. Но я считаю, что он должен уйти. Причины следующие. Никак не прокомментировал, от кого ему достались такие "сильные и многогранные" игроки. Что он теперь не боясь тасует состав.
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    andr45
    1715944064
    ГАВРИЛОВ «Никаких гарантий результата нет и быть не может» Интересно, а какой тренер или спортсмен дает гарантии, на конечный результат?) Уверенность - ДА, гарантии - ? Впрочем, как учит ТАРПИЩЕВ «ПРЕТЕНЗИИ К СТАНКОВИЧУ (АБАСКАЛЮ, СЛИШКОВИЧУ, ЭМЕРИ, КАРРЕРЕ, ТЕДЕСКО, ВАНОЛИ) ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА»
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    Алексей З
    1715944899
    Назначение любого тренера это "авантюра" ( то есть риск ), кто вам даст гарантии , сейчас я приду и дам результат ? Похоже на старческое брюзжание. Результаты работы в Венгрии и Сербии говорят о том , что Станкович знаком с тренерским трудом , а не только вчера бутсы повесил на гвоздь.
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