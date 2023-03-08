Гаврилов: «Игроки «Зенита» будут фраерами, если растеряют такое преимущество в РПЛ»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

— Сейчас трудно сказать, закончилась чемпионская гонка или нет. Мы же не знаем, как «Спартак» будет играть, как «Зенит» будет играть. Вдруг одни начнут выигрывать, а другие проигрывать?

Вон в Италии «Наполи» проиграл разок, и уже пошли разговоры, что его задел можно ликвидировать. Там 15 очков стало. И у нас все возможно. Футбол — дело такое.

— Наверное, «Зенит» трудно сбить с пути, раз он все время берет золото?

— Надо смотреть, с кем они играют в следующих турах. Если там командочки на вылет, то для них не составит особого труда набрать очки.

— «Зенит» только что обыграл «Пари НН», а дальше у него — «Химки». Календарь у «Зенита» хороший.

— Ну они, грубо говоря, будут фраерами, если растеряют такое преимущество. Так же, как и «Наполи». Хотя «Наполи», мне кажется, уже никто не помешает — там отрыв большой. А вот «Зениту» еще нужно постараться.

«Зенит» опережает «Спартак» на 8 очков.

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