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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гаврилов: «Игроки «Зенита» будут фраерами, если растеряют такое преимущество в РПЛ»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

    — Сейчас трудно сказать, закончилась чемпионская гонка или нет. Мы же не знаем, как «Спартак» будет играть, как «Зенит» будет играть. Вдруг одни начнут выигрывать, а другие проигрывать?

    Вон в Италии «Наполи» проиграл разок, и уже пошли разговоры, что его задел можно ликвидировать. Там 15 очков стало. И у нас все возможно. Футбол — дело такое.

    — Наверное, «Зенит» трудно сбить с пути, раз он все время берет золото?

    — Надо смотреть, с кем они играют в следующих турах. Если там командочки на вылет, то для них не составит особого труда набрать очки.

    «Зенит» только что обыграл «Пари НН», а дальше у него — «Химки». Календарь у «Зенита» хороший.

    — Ну они, грубо говоря, будут фраерами, если растеряют такое преимущество. Так же, как и «Наполи». Хотя «Наполи», мне кажется, уже никто не помешает — там отрыв большой. А вот «Зениту» еще нужно постараться.

    • «Зенит» опережает «Спартак» на 8 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.03.2023 00:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 8 марта, 13:03

      Гаврилов, что за сленг? Вы с Кокошей часто общаетесь?

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      Рейтинг: +4076

      raritet 8 марта, 11:28

      Наполи уже просто стало неприлично так оторваться от коллег, что решили немного подождать и осмотреться , а во что они играют? Вдруг , это не футбол. А Зенит не так далеко. Такое отыгрывается. Хотя нужно признать, это нужно быть кем чтобы даже это преимущество растерять.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 10:43

      СпартаГовская секта начинает молиться, сразу после того, как начинаптся вторая половина сезона: "Господи, лиж бы Зенит облажался"!
      :)))

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