Гаврилов высказался о проблемах в игре «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что в игре красно-белых сейчас нет слаженных связей и наигранных пар.

– Честно говоря, «Спартак» разочаровал в первом туре. У него практически не было голевых моментов в Оренбурге, совсем никакой остроты в атаке. А при втором взятии ворот откровенно «напорол» вратарь спартаковцев Максименко. Явная ошибка.

– А чего вообще вы ждете от красно-белых в новом сезоне?

– Даже не знаю, чего от них ждать! С другой стороны, было бы неправильно делать далеко идущие выводы по одному официальному матчу нового тренера Станковича. Что вы хотите, ведь это по сути первая игра, дебют. Надо дать время и тренерам, и футболистам, чтобы они поняли друг друга, нащупали нужную игру.

– В последние годы «Спартак» неизменно делает ставку на иностранных тренеров. Тедеско, Витория, Ваноли, Абаскаль, теперь вот Станкович… Не пора ли клубу вернуться к отечественному специалисту?

– А кого брать? Олег Иванович (Романцев), наверное, уже устал от всего этого. Да и здоровье у него тоже не самое крепкое. А другие – пробовали, но у них тоже не особо получилось. Черчесов, Аленичев, Карпин, Кононов… Никто из них золота со «Спартаком» так и не завоевал.

Мне кажется, беда клуба в том, что они никак не могут собрать футболистов, которые бы дополняли друг друга на поле. Как в свое время было у нас. Все удивлялись, как Бесков набирал состав. Взял Шавло из второй лиги, из «Даугавы», Жору Ярцева – из Костромы, Дасаева – из Астрахани. Никто до перехода в «Спартак» их не знал. А он делал из них больших футболистов, многие из которых дорастали до сборной.

– Согласен, но «Спартак», как и сейчас «Зенит», не гнушался забирать и лучших футболистов других команд.

– Было такое. Помню, взяли Заназаняна из ереванского «Арарата». Там был ведущим игроком, а у нас никак себя не проявил. Пришли братья Мачаидзе из тбилисского «Динамо» – тоже не тянут. Пришел Витька Грачев из донецкого «Шахтера» – то же самое.

Вся штука в том, что все они были очень сильны в индивидуальном плане, а Бесков прививал нам коллективный футбол, комбинационный. Наш «Спартак» был уникальным благодаря именно командным действиям. И каждый на своем месте делал то, что надо. И, повторяю, мы дополняли друг друга. А сейчас такого и близко нет.

Кто-то, как Хидиятуллин, мог здорово отнимать мяч. Кто-то, как Черенков, Шавло, Кузнецов и Гесс, могли давать хорошие передачи для продвижения игры. А впереди играли ребята, которые умели забивать, – Жора Ярцев, Серега Родионов, Калашников, Швецов Серега. Так и строилась наша команда.

А у нынешних спартаковцев получается, как у лебедя, рака и щуки. По игре не чувствуется, что есть слаженные связи, наигранные пары, такие, к примеру, как были у меня или у Федора Черенкова с Жорой Ярцевым.