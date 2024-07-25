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Гаврилов высказался о проблемах в игре «Спартака»

25 июля 2024, 10:48
9

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что в игре красно-белых сейчас нет слаженных связей и наигранных пар.

– Честно говоря, «Спартак» разочаровал в первом туре. У него практически не было голевых моментов в Оренбурге, совсем никакой остроты в атаке. А при втором взятии ворот откровенно «напорол» вратарь спартаковцев Максименко. Явная ошибка.

– А чего вообще вы ждете от красно-белых в новом сезоне?

– Даже не знаю, чего от них ждать! С другой стороны, было бы неправильно делать далеко идущие выводы по одному официальному матчу нового тренера Станковича. Что вы хотите, ведь это по сути первая игра, дебют. Надо дать время и тренерам, и футболистам, чтобы они поняли друг друга, нащупали нужную игру.

– В последние годы «Спартак» неизменно делает ставку на иностранных тренеров. Тедеско, Витория, Ваноли, Абаскаль, теперь вот Станкович… Не пора ли клубу вернуться к отечественному специалисту?

– А кого брать? Олег Иванович (Романцев), наверное, уже устал от всего этого. Да и здоровье у него тоже не самое крепкое. А другие – пробовали, но у них тоже не особо получилось. Черчесов, Аленичев, Карпин, Кононов… Никто из них золота со «Спартаком» так и не завоевал.

Мне кажется, беда клуба в том, что они никак не могут собрать футболистов, которые бы дополняли друг друга на поле. Как в свое время было у нас. Все удивлялись, как Бесков набирал состав. Взял Шавло из второй лиги, из «Даугавы», Жору Ярцева – из Костромы, Дасаева – из Астрахани. Никто до перехода в «Спартак» их не знал. А он делал из них больших футболистов, многие из которых дорастали до сборной.

– Согласен, но «Спартак», как и сейчас «Зенит», не гнушался забирать и лучших футболистов других команд.

– Было такое. Помню, взяли Заназаняна из ереванского «Арарата». Там был ведущим игроком, а у нас никак себя не проявил. Пришли братья Мачаидзе из тбилисского «Динамо» – тоже не тянут. Пришел Витька Грачев из донецкого «Шахтера» – то же самое.

Вся штука в том, что все они были очень сильны в индивидуальном плане, а Бесков прививал нам коллективный футбол, комбинационный. Наш «Спартак» был уникальным благодаря именно командным действиям. И каждый на своем месте делал то, что надо. И, повторяю, мы дополняли друг друга. А сейчас такого и близко нет.

Кто-то, как Хидиятуллин, мог здорово отнимать мяч. Кто-то, как Черенков, Шавло, Кузнецов и Гесс, могли давать хорошие передачи для продвижения игры. А впереди играли ребята, которые умели забивать, – Жора Ярцев, Серега Родионов, Калашников, Швецов Серега. Так и строилась наша команда.

А у нынешних спартаковцев получается, как у лебедя, рака и щуки. По игре не чувствуется, что есть слаженные связи, наигранные пары, такие, к примеру, как были у меня или у Федора Черенкова с Жорой Ярцевым.

  • В 1-м туре РПЛ красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2).
  • В этом сезоне «Спартак» возглавляет Деян Станкович.

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Источник: Bobsoccer.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Гаврилов Юрий
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1721894882
Если сравнивать нынешний Спартак со Спартаком времён Гаврилова, то нынешний это не Спартак - сброд. К огромному сожалению. ((( "*"*
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...короче
1721894933
..."Боже, как давно это было Помнит только мутной реки вода"(с)...
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алдан2014
1721897008
Бомбардир снизошёл до Юрия Гаврилова,одного из лучших в Бесковском Спартаке. Спасибо огромное,а то новости за губошлепа достали. По делу,для того ,что бы Спартак играл в похожий футбол,прежде всего найти-изыскать-родить в конце концов тренера калибра Бесков-Романцев,что бы именно подбирали команду на годы. Второе,нужен начальник команды(пусть хоть как называется должность) калибра Старостина. Дуэт,триумвират, неважно. То ,что творится сейчас уму не постижимо. Играл один Промес прилично,его умудрились потерять. А он один, был по духу спартаковец
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ivany4
1721901385
Подводя итог вью Гаврилова, хочется сказать, что перед нами пример, когда вместе с водой выплеснули ребенка. Стремление быстрее войти в рыночную экономику и понравиться западу, привели к потере своего направления развития и не позволили приобрести новое. Правильно говорят - своя рубашка ближе к телу.
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Cleaner
1721902970
Если не знаешь, кому отдать пас, отдай его Гаврилову!..) Большие Тренеры делают Больших футболистов. А абаскали из просто хороших игроков делают мусор.
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erybov1965
1721905089
Вспомнил Бескова,это тогда так было.Сейчас единицы в мире так работают.А остальные просто физруки,ранее поигравшие в футбол и имеющие кучу помощников по всем направлениям,плюс компьютерные возможности.
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