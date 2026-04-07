Экс-судья Федотов раскритиковал работу арбитра в матче «Акрон» – ЦСКА

Бывший российский арбитр Игорь Федотов критически оценил судейство Владимира Москалeва в матче 23-го тура РПЛ «Акрон» – ЦСКА (1:2).

«Москалeв не избалован назначениями. И как так можно не собраться на игру, когда тебя, наконец, назначают? Это арбитр ФИФА, которому дают мало матчей – надо собирать внутренние резервы. Но не получилось.

На 57-й минуте Москалeв продолжил игру, а следовало назначить 11-метровый в ворота ЦСКА за фол по неосторожности. И речь не о сложности момента, а о неправильной позиции арбитра ФИФА. Москалeв оказался на линии с игроками, ему перекрыли обзор – надо было просто сделать два шага влево, и он бы увидел, кто сыграл в мяч, а кто – в ногу. Простой момент, но пришлось идти к монитору. Только после этого Москалeв изменил решение.

На 90+3-й минуте ситуация обратная – действительно было большое количество игроков, из-за чего Москалeв ничего не увидел. На повторе видно, что Дзюба совершил фол на Акинфееве – толкнул в площади ворот. Это тяжeлый момент, его сложно увидеть с той позиции, где находился Москалeв. За это оценка не снижается», – сказал Федотов.