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Мостовой объяснил проблемы «Реала»: «Игроки умирают!»

Сегодня, 21:20

Бывший полузащитник «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой высказался о неудачах «Реала» в нынешнем сезоне. 26 апреля команда проиграла «Барселоне» со счетом 2:3 в финале Кубка Испании.

«С «Реалом» ничего не происходит. Все привыкли, что команда что-то выигрывает. В этом году начали проигрывать – не прошли в Лиге чемпионов, уступили в Кубке.

Когда команда выигрывает из года в год, такие моменты бросаются в глаза. Но у них сумасшедшая нагрузка в этом сезоне. Игроки умирают! Есть вина, что не купили никого. В физическом плане очень сложно команде. В Лиге чемпионов было видно, что команде не хватает сил.

Мне показалось, что во вчерашнем матче надо было раньше менять Рюдигера. Он виноват во втором голе. Было видно, что что-то с ним случилось. Должен был спокойно выносить мяч, но была чудовищная ошибка. Потом случились травма Винисиуса и победа «Барселоны». Команде уже надо что-то выиграть», – сказал Мостовой.

  • Ранее «Мадрид» проиграл каталонцам в финале Суперкубка Испании.
  • В чемпионате «Реал» занимает 2-е место с 72 очками после 33 матчей. Отставание от «Барселоны» составляет 4 очка.
  • Также мадридский клуб выбыл из Лиги чемпионов в 1/4 финала, но выиграл в этом сезоне Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Испания. Кубок Реал Барселона Реал Мостовой Александр
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