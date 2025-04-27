Мостовой объяснил проблемы «Реала»: «Игроки умирают!»

Бывший полузащитник «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой высказался о неудачах «Реала» в нынешнем сезоне. 26 апреля команда проиграла «Барселоне» со счетом 2:3 в финале Кубка Испании.

«С «Реалом» ничего не происходит. Все привыкли, что команда что-то выигрывает. В этом году начали проигрывать – не прошли в Лиге чемпионов, уступили в Кубке.

Когда команда выигрывает из года в год, такие моменты бросаются в глаза. Но у них сумасшедшая нагрузка в этом сезоне. Игроки умирают! Есть вина, что не купили никого. В физическом плане очень сложно команде. В Лиге чемпионов было видно, что команде не хватает сил.

Мне показалось, что во вчерашнем матче надо было раньше менять Рюдигера. Он виноват во втором голе. Было видно, что что-то с ним случилось. Должен был спокойно выносить мяч, но была чудовищная ошибка. Потом случились травма Винисиуса и победа «Барселоны». Команде уже надо что-то выиграть», – сказал Мостовой.