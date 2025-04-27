Клубное ТВ «Реала» возмущено судейством в Эль Класико: «Мы не должны верить марионеткам»

Клубное телевидение «Реала» в эфире, посвященном поражению в финале Кубка Испании от «Барселоны» (2:3), высказалось на тему судейства.

«В конце первого тайма был абсолютно явный пенальти на Винисиусе. ВАР посмотрел эпизод со скоростью света.

Нам показали, что там офсайд. Нам показали линию, но не показали момент передачи. Мы должны видеть всю картину, мы не должны верить марионеткам», – сказали на ТВ «Реала».