Заявление «Реала» на фоне информации о бойкоте Эль Класико

«Реал» опубликовал заявление на фоне информации о бойкоте финала Кубка Испании против «Барселоны».
«Наш клуб не рассматривал вариант отказа от участия в финале.
Прискорбные и неуместные заявления арбитров не могут омрачить событие мирового значения, за которым будут наблюдать сотни миллионов зрителей. Мы не можем отказаться от участия из уважения к болельщикам.
Футбольные ценности должны преобладать, несмотря на враждебность и неприязнь со стороны арбитров, назначенных на финал», – написал «Реал».
- Игра «Реал» – «Барселона» должна состояться завтра, 26 апреля, в Севилье.
- «Реал» требовал замены судьи.
- В случае бойкота матча «Реалом» мадридцы будут отстранены от следующего сезона Кубка Испании.
Источник: официальный сайт «Реала»