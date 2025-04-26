Заявление «Реала» на фоне информации о бойкоте Эль Класико

«Реал» опубликовал заявление на фоне информации о бойкоте финала Кубка Испании против «Барселоны».

«Наш клуб не рассматривал вариант отказа от участия в финале.

Прискорбные и неуместные заявления арбитров не могут омрачить событие мирового значения, за которым будут наблюдать сотни миллионов зрителей. Мы не можем отказаться от участия из уважения к болельщикам.

Футбольные ценности должны преобладать, несмотря на враждебность и неприязнь со стороны арбитров, назначенных на финал», – написал «Реал».