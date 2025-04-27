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Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Барсы»

Сегодня, 05:50

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Барселоной».

Мадридская команда уступила в финале Кубка Испании со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 116-й минуте.

«Матч получился хорошим. В первом тайме было сложно, но во втором мы сыграли намного лучше. Игра была у нас под контролем. Мы были очень близки. Надо продолжать бороться. Мы хорошо поработали сегодня, мне не в чем упрекнуть команду. Если бы мы победили, это не стало бы сенсацией. Во втором тайме мы были ближе к этому, чем наши соперники. Мбаппе не мог отыграть все 90 минут, так что я предпочел выпустить его на второй тайм, когда общая скорость игры немного снизилась. Он был очень хорош, сравнял счет. Нам больно от того, что мы не смогли поднять кубок над головой, но упрекнуть команду не в чем. Мы сыграли так, как должны были», – сказал Анчелотти.

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Источник: Marca
Испания. Кубок Реал Барселона Анчелотти Карло
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