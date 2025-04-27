Рюдигера могут дисквалифицировать на 12 матчей за поведение в Эль Класико

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер не сдержал эмоций в концовке финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

Немец кинул кусок льда в судью и назвал его «сыном шлюхи», поскольку был недоволен решением Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа в пользу «Барселоны». Рюдигер получил красную карточку.

За агрессивное поведение Тони грозит 12-матчевая дисквалификация, которая будет распространена на Примеру.

«Барселона» и «Реал» встретятся в чемпионате 11 мая.

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