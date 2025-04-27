Кубок Испании. «Барселона» добилась волевой победы над «Реалом» в финале (3:2), забив решающий гол на 116-й минуте

«Барселона» в финале Кубка Испании победила «Реал». Это 32-й Кубок страны для каталонцев.
Команда Ханса-Дитера Флика уступала по ходу встречи. Ее исход решился в дополнительное время.
Решающий гол забил защитник «Барселоны» Жюль Кунде после неточного паса полузащитника «Реала» Луки Модрича.
Встреча прошла в Севилье.
«Барселона» продолжает претендовать на титулы в Примере и Лиге чемпионов.
Испания. Кубок. Финал
Барселона – Реал – 3:2 (1:0; 1:2; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Педри, 28; 1:1 – Мбаппе, 70; 1:2 – Чуамени, 77; 2:2 – Торрес, 84; 3:2 – Кунде, 116.
Источник: «Бомбардир»