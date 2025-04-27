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  • Кубок Испании. «Барселона» добилась волевой победы над «Реалом» в финале (3:2), забив решающий гол на 116-й минуте

Кубок Испании. «Барселона» добилась волевой победы над «Реалом» в финале (3:2), забив решающий гол на 116-й минуте

Сегодня, 01:46
28

«Барселона» в финале Кубка Испании победила «Реал». Это 32-й Кубок страны для каталонцев.

Команда Ханса-Дитера Флика уступала по ходу встречи. Ее исход решился в дополнительное время.

Решающий гол забил защитник «Барселоны» Жюль Кунде после неточного паса полузащитника «Реала» Луки Модрича.

Встреча прошла в Севилье.

«Барселона» продолжает претендовать на титулы в Примере и Лиге чемпионов.

Испания. Кубок. Финал

Барселона – Реал – 3:2 (1:0; 1:2; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Педри, 28; 1:1 – Мбаппе, 70; 1:2 – Чуамени, 77; 2:2 – Торрес, 84; 3:2 – Кунде, 116.

Результаты Кубка Испании

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Барселона
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Комментарии (28)
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fakeid
1745707741
ждём здесь недалёкого, со своим заезженным комментарием "фактор флика"
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sanches85
1745707840
Модричкинсон и звезда и легенда. Спасибо тебе родной за гол )))
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Таврида
1745707880
Фсё, папа Карло летом едет домой буратин стругать.
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sanches85
1745707884
Юхххуу!!!
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fakeid
1745707891
а матч-то, в целом, хорош. не в одну калитку, куча моментов. смотрелось на ура. как же хорошо, что матч тв обскакал окку и выкупил права на испанию, которую показывает бесплатно.
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JIEGEHDA
1745708028
А ведь в конце матча (основного времени) надо было ставить пенальти на Торресе . Взял и снёс опорную ногу . Вместо того чтобы на Вар смотреть это посмотрели другое и отменили . А потом и вовсе пошла игра " у кого сил больше осталось " отличный матч. Но давление на судью до матча и после матча это не красит никого . Отвратительное поведение Реала . А ведь судья кроме момента с пенальти отсудил почти идеально.
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Benifacto
1745708087
а какой волевой победе идет речь? Барса забила первой...или уже пофигу на смысл этого слова? «волевая победа» предполагает, что команда, которая первой пропустила гол (мяч, и т. д.) , в процессе игры перехватила инициативу и выиграла матч
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fakeid
1745708121
до игры: реал бойкотирует матч! мбаппе пропустит матч из-за травмы! в итоге реал вышел, а мбаппович забил)
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MaxiLeon
1745708938
Мои Поздравления Болельщиков Барсы . С Победой и с Трофеем !!!
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Вжыхъ
1745709003
Барса все три с игры забила... Всё же уровень игры и уровень судейства какой-то недостижимый для РПЛ, блин. Хотя если бы выиграл Реал, то снос Феррана Торреса конечно обсуждали бы...
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