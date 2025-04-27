Флик прокомментировал 3:2 «Барсы» с «Реалом» в финале Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после матча с «Реалом».

Каталонская команда выиграла со счетом 3:2 в финале Кубка Испании, забив решающий гол на 116-й минуте.

«Я рад за команду, рад тому, что игроки прекрасно поработали. То, как они бились, как они отыгрались, было совершенно восхитительно. Я горжусь командой. Завоевать трофей в таком матче, как класико с «Реалом», – это всегда нечто особенное. Я рад за игроков и за 26 000 фанатов «Барселоны», пришедших на стадион. Они заслужили этот трофей.

Нам нужно отпраздновать эту победу, а следующей целью станет восстановление, восстановление и восстановление. Требл возможен, но надо продолжать работать», – сказал Флик.