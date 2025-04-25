Вратарь «Барселоны» тер Стеген может вернуться на поле в игре с «Реалом»

Вратарь Марк-Андре тер Стеген включен в заявку «Барселоны» на финал Кубка Испании с «Реалом». Из-за травмы колена немец не выходил на поле после 22 сентября.

Тер Стеген перенес операцию и вернулся к тренировкам в общей группе в конце марта.