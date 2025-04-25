Вратарь «Барселоны» тер Стеген может вернуться на поле в игре с «Реалом»

Вратарь Марк-Андре тер Стеген включен в заявку «Барселоны» на финал Кубка Испании с «Реалом». Из-за травмы колена немец не выходил на поле после 22 сентября.
Тер Стеген перенес операцию и вернулся к тренировкам в общей группе в конце марта.
- Матч «Барселона» – «Реал» пройдет в Севилье 26 апреля и начнется в 23:00 мск.
- 32-летний тер Стеген провел в этом сезоне за каталонцев 7 матчей, пропустил 7 голов, сыграл 1 встречу на ноль..
- Основным вратарем сине-гранатовых в текущем сезоне стал 35-летний Войцех Щесны, возобновивший карьеру ради выступлений за «Барселону».
Источник: страница «Барселоны» в соцсети X