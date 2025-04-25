Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь «Барселоны» тер Стеген может вернуться на поле в игре с «Реалом»

Вратарь «Барселоны» тер Стеген может вернуться на поле в игре с «Реалом»

Сегодня, 13:00

Вратарь Марк-Андре тер Стеген включен в заявку «Барселоны» на финал Кубка Испании с «Реалом». Из-за травмы колена немец не выходил на поле после 22 сентября.

Тер Стеген перенес операцию и вернулся к тренировкам в общей группе в конце марта.

  • Матч «Барселона»«Реал» пройдет в Севилье 26 апреля и начнется в 23:00 мск.
  • 32-летний тер Стеген провел в этом сезоне за каталонцев 7 матчей, пропустил 7 голов, сыграл 1 встречу на ноль..
  • Основным вратарем сине-гранатовых в текущем сезоне стал 35-летний Войцех Щесны, возобновивший карьеру ради выступлений за «Барселону».

Еще по теме:
Генич оценил шансы «Реала» и «Барселоны» в финале Кубка Испании 3
Только две команды сохранили шансы на требл в этом сезоне
«Барселона» готова продать двух футболистов ради трансфера Дьекереша 2
Источник: страница «Барселоны» в соцсети X
Испания. Кубок Реал Барселона тер Стеген Марк-Андре
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Головин может вернуться в Россию
13:53
Кержаков объяснил отсутствие воспитанников в «Зените»
12:46
7
Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 360 раз за два года
12:26
12
ФотоРФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА
12:06
3
Пьянич согласился на условие ЦСКА, чтобы остаться в команде
12:00
3
Стало известно, сколько «Краснодар» заработает на контракте с Ozon
11:28
4
Стало известно условие для продажи Мангаша «Спартаком»
10:59
4
«Зенит» готов сделать игрока сборной Бразилии самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ
10:46
13
Названа сумма, за которую «Зенит» готов продать Кассьерру
10:16
8
Прогноз Генича на матч «Спартак» – ЦСКА
09:40
17
Все новости
Все новости
Вратарь «Барселоны» тер Стеген может вернуться на поле в игре с «Реалом»
13:00
Генич оценил шансы «Реала» и «Барселоны» в финале Кубка Испании
Вчера, 18:50
3
Назначены комментаторы на финал Кубка Испании между «Реалом» и «Барсой»
22 апреля
Стало известно, сможет ли травмированный Мбаппе сыграть с «Барселоной» в финале Кубка Испании
18 апреля
Назначено время финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной»
12 апреля
Флик высказался о прогрессе «Барселоны»
3 апреля
Флик прокомментировал выход «Барселоны» в финал Кубка Испании
3 апреля
Кубок Испании. «Барселона» выиграла у «Атлетико» (1:0) и отправилась в финал к «Реалу»
3 апреля
1
Анчелотти высказался о ничьей «Реала» с «Сосьедадом»
2 апреля
Кубок Испании. «Реал» вышел в финал, отыгравшись с 1:3 против «Сосьедада» (4:4)
2 апреля
3
«Реал» забил 10000-й гол в истории
2 апреля
Ла Лига обратилась в полицию из-за оскорблений в адрес Винисиуса
7 марта
ФотоКроос пошутил над Винисиусом, впервые получившим капитанскую повязку в «Реале»
27 февраля
2
Хавбек «Реала» пропустит около 2 месяцев из-за травмы
27 февраля
Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Сосьедадом» в первом полуфинале Кубка Испании
27 февраля
Судья прерывал полуфинал Кубка Испании – фанаты «Сосьедада» желали смерти игроку «Реала»
27 февраля
1
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» (1:0) в гостевом полуфинале
27 февраля
ФотоВинисиус впервые будет капитаном «Реала»
26 февраля
1
Четыре игрока «Реала» пропустят кубковый полуфинал с «Сосьедадом»
26 февраля
1
Реакция Симеоне на 4:4 «Атлетико» с «Барсой»
26 февраля
Флик прокомментировал 4:4 «Барселоны» с «Атлетико»
26 февраля
4
Кубок Испании. «Барселона» не удержала победу над «Атлетико» (4:4) в первом полуфинале, пропустив на 93-й минуте
26 февраля
3
Тренер «Сосьедада» прокомментировал новую травму Захаряна
25 февраля
1
Два основных игрока «Реала» рискуют пропустить первый полуфинал Кубка Испании
25 февраля
Пары 1/2 финала Кубка Испании
12 февраля
Флик прокомментировал разгром «Валенсии»
7 февраля
Кубок Испании. «Барселона» крупно обыграла «Валенсию» (5:0), Ферран забил 3 бывшей команде
7 февраля
1
Модрич отчитал Винисиуса по ходу матча с «Леганесом»
6 февраля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 