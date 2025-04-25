Судья финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» заплакал из-за давления клубного ТВ «Мадрида»

Судья финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал на пресс-конференции перед игрой.
«Когда твоему ребенку в школе говорят, что его отец – «вор», и он приходит домой в слезах, это очень тяжело. Все, что я могу сделать, – это попытаться воспитать своего сына так, чтобы он знал: его отец – честный человек, который ошибается, как и любой спортсмен.
Это очень тяжело, никому такого не пожелаешь. В тот день, когда я закончу, я хочу, чтобы мой сын гордился своим отцом, а также судейством, которое воспитывает в нас ценности.
То, что сейчас переживают многие мои коллеги, – несправедливо. И это касается не только профессионального футбола, но и детско-юношеского. Каждый должен задуматься, в каком направлении мы хотим идти, чего мы хотим от спорта и футбола», – сказал Бенгоэчеа.
- Ранее клубное телевидение «Реала» опубликовало трeхминутное видео с разбором ошибок арбитра. В нем отмечалось, что в матчах, на которых работал Бенгоэчеа, «Реал» одержал 64% побед, а «Барселона» – 81% побед.
- Финал Кубка Испании пройдет в Севилье 26 апреля. Начало в 23:00 мск.