Бышовец отреагировал на увольнение Карпина из «Динамо»

Анатолий Бышовец высказался о том, что Валерий Карпин по собственному желанию покинул пост главного тренера «Динамо».

– Не думаю, что решение Карпина связано со сложившимися обстоятельствами и с качеством его работы. Его решение об уходе меня не разочаровало.

Его профессиональные и человеческие качества у меня не вызывают сомнения. Он работал в двух непростых командах и условиях. Думаю, его решение правильное. Я его считаю оправданным.

– Гусева назначили исполняющим обязанности. Как оцените его шансы стать главным?

– Это уже второе для него назначение. Могу только пожелать ему успехов как тренеру.

Я как динамовец в самом преклонном возрасте желаю, чтобы у Гусева все было хорошо. Хочу, чтобы это решение себя оправдало.