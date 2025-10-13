Бышовец высказался о конфликте на Украине

Экс-тренер сборной России и СССР Анатолий Бышовец надеется на скорейшее разрешение конфликта на Украине.
«Для меня и супруги, моих детей – это большая беда. Тут нужно говорить о том горе, которое два очень близких народа переживают.
Сегодня как никогда нужен мир, который откроет возможности и для футбола», – сказал 79-летний специалист, родившийся в Киеве.
- СВО длится более 3,5 лет.
- В связи с ее проведением ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.
Источник: ODDS