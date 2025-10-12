Бышовец обнаружил в сборной России «феноменального» игрока

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высоко оценил уровень полузащитника команды Алексея Батракова.
«Батраков творит и пашет на поле – феноменальный игрок. Редко такие созидательные качества идут вместе с умением обороняться, работать без мяча.
Так посмотришь на его игру – это футболист без слабых мест. Объем работы проделывает очень большой. Феноменальный игрок», – сказал Бышовец.
- Батраков накануне принес сборной России победу над Ираном (2:1).
- Футболист «Локомотива» стоит 23 миллиона евро – дороже всех россиян.
- Летом Батракова не продали саудовскому «Аль-Иттихаду».
Источник: «РБ Спорт»