Бышовец обнаружил в сборной России «феноменального» игрока

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высоко оценил уровень полузащитника команды Алексея Батракова.

«Батраков творит и пашет на поле – феноменальный игрок. Редко такие созидательные качества идут вместе с умением обороняться, работать без мяча.

Так посмотришь на его игру – это футболист без слабых мест. Объем работы проделывает очень большой. Феноменальный игрок», – сказал Бышовец.