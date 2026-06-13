Женский «Спартак» выиграл Суперкубок России

В копилку системы «Спартака» уходит еще один трофей. Женская команда взяла Суперкубок России.

В матче за трофей красно-белые на «Лукойл Арене» победили ЖФК ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забила Лара Ивануша.

С 60-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

«Браво, девчонки! Поздравляем ЖФК «Спартак» с первой в истории команды победой в Суперкубке России!» – написала пресс-служба красно-белых.