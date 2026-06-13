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Женский «Спартак» выиграл Суперкубок России

Вчера, 15:35
12

В копилку системы «Спартака» уходит еще один трофей. Женская команда взяла Суперкубок России.

В матче за трофей красно-белые на «Лукойл Арене» победили ЖФК ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забила Лара Ивануша.

С 60-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

«Браво, девчонки! Поздравляем ЖФК «Спартак» с первой в истории команды победой в Суперкубке России!» – написала пресс-служба красно-белых.

  • «Спартак» взял Суперкубок, подкрепив им прошлогоднее чемпионство.
  • Для мужского «Спартака» сезон стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита».
  • Сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Женская Суперлига Россия. Премьер-лига ЖФК Спартак Спартак
Комментарии (12)
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АК 68
1781354457
❤️❤️❤️
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...уефан
1781355284
...респект, девчухи! Поздравляем! Спартаковки! Что тут добавить?)...
Ответить
рылы
1781357325
блин, а нам с ними играть 18 июля в нижнем.
Ответить
шахта Заполярная
1781358127
Молодцы Спартаковки, с очередным трофеем. Так держать.
Ответить
zigbert
1781358968
❤️Женский Спартак с победой!Молодцы!
Ответить
NewLife
1781359839
👏
Ответить
Спартaк
1781361894
молодцы девчата.так держать
Ответить
ScarlettOgusania
1781363974
браво, девчонки Спартака, с очередным трофеем..!🏆️💕
Ответить
oyabun
1781366597
Как же приятно что вслед за парнями и девушки наши спартаковские взяли кубок. Ура!!
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alefreddy
1781382068
молодцы девчата сложный матч но выдержали
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