Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Лунев высказался о зарплатах в женском футболе

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев считает, что женщины не могут зарабатывать в футболе на одном уровне с мужчинами.

– Еще одна твоя цитата, которую долго обсуждали, была про женский футбол. На вопрос о том, должны ли женщины в футболе получать на равных с мужчинами, ты пошутил: «Нет, конечно – женщины должны заниматься домашним очагом».

– В каждой шутке только доля шутки. Сам подумай: в женском футболе нет больших трансферов, нет таких спонсорских контрактов, какие есть в мужском.

Футбол – это бизнес. Женский футбол чисто экономически не дорос до того уровня, чтобы девочки-футболистки получали как футболисты-мужчины.

И мне странно, что многие люди этого не понимают.

  • 33-летний Лунев вернулся в РПЛ в 2024 году после 3 сезонов в «Байере» и «Карабахе».
  • В этом сезоне голкипер пропустил 17 голов в 16 матчах.
  • Сообщалось, что зарплата Андрея в «Динамо» – 900 тысяч евро в год.

Новости по теме
Лунев объяснил, почему назвал игроков «Краснодара» мерзкими чертями 3
Лунев прокомментировал ситуацию с Бителло в «Динамо» 2
Лунев – об игроках «Краснодара»: «Они мерзкие черти!» 8
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

10.02.2025 23:57
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
7:1
1739223892
меня прям-таки взбесил новый побор от минспорта. нарушение всех мыслимых законов. типа, футболист должен отдавать 2% от своего дохода. половина идёт в пользу школы, чей ты выпускник, а половина тренеру, который тебя воспитал. он и так на зарплате, как и люди других профессий. или давайте ещё сдирать с народа в пользу школьных учителей. они же тебя воспитали. чем не тренер? но ещё больше взбесило, что футболистки, у которых и так небольшая зарплата, должны почему-то отдавать не 2 - а целых 5% от зарплаты. чё за неравенство, спрашивается?
Ответить
pamatnoyser
1739225676
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1739244049
Фигню сгородил лунь
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 