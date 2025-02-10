Лунев высказался о зарплатах в женском футболе

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев считает, что женщины не могут зарабатывать в футболе на одном уровне с мужчинами.

– Еще одна твоя цитата, которую долго обсуждали, была про женский футбол. На вопрос о том, должны ли женщины в футболе получать на равных с мужчинами, ты пошутил: «Нет, конечно – женщины должны заниматься домашним очагом».

– В каждой шутке только доля шутки. Сам подумай: в женском футболе нет больших трансферов, нет таких спонсорских контрактов, какие есть в мужском.

Футбол – это бизнес. Женский футбол чисто экономически не дорос до того уровня, чтобы девочки-футболистки получали как футболисты-мужчины.

И мне странно, что многие люди этого не понимают.