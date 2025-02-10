Лунев высказался о зарплатах в женском футболе

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев считает, что женщины не могут зарабатывать в футболе на одном уровне с мужчинами.
– Еще одна твоя цитата, которую долго обсуждали, была про женский футбол. На вопрос о том, должны ли женщины в футболе получать на равных с мужчинами, ты пошутил: «Нет, конечно – женщины должны заниматься домашним очагом».
– В каждой шутке только доля шутки. Сам подумай: в женском футболе нет больших трансферов, нет таких спонсорских контрактов, какие есть в мужском.
Футбол – это бизнес. Женский футбол чисто экономически не дорос до того уровня, чтобы девочки-футболистки получали как футболисты-мужчины.
И мне странно, что многие люди этого не понимают.
- 33-летний Лунев вернулся в РПЛ в 2024 году после 3 сезонов в «Байере» и «Карабахе».
- В этом сезоне голкипер пропустил 17 голов в 16 матчах.
- Сообщалось, что зарплата Андрея в «Динамо» – 900 тысяч евро в год.