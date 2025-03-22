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  • Футболистка Якупова рассказала о реакции болельщиков на ее переход из «Зенита» в «Спартак»

Футболистка Якупова рассказала о реакции болельщиков на ее переход из «Зенита» в «Спартак»

22 марта 2025, 12:12

Полузащитница сборной России Лина Якупова ответила, был ли хейт в ее адрес в связи с недавней сменой команды.

  • 34-летняя футболистка перешла в «Спартак».
  • У нее истек контракт с «Зенитом».
  • В петербургском клубе Якупова провела 4 года и взяла 3 чемпионства.

«В женском футболе тоже бывают разные комментарии. На самом деле те люди, которые меня знают, поздравили, с теплотой отнеслись к моему решению.

Естественно, были и оскорбительные комментарии, но на них я не обращаю внимания. Это моя жизнь, в первую очередь, я выбираю для себя, как мне будет лучше», – сказала Якупова.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Женская Суперлига ЖФК Зенит ЖФК Спартак Якупова Лина
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