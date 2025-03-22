Футболистка Якупова рассказала о реакции болельщиков на ее переход из «Зенита» в «Спартак»

Полузащитница сборной России Лина Якупова ответила, был ли хейт в ее адрес в связи с недавней сменой команды.

34-летняя футболистка перешла в «Спартак».

У нее истек контракт с «Зенитом».

В петербургском клубе Якупова провела 4 года и взяла 3 чемпионства.

«В женском футболе тоже бывают разные комментарии. На самом деле те люди, которые меня знают, поздравили, с теплотой отнеслись к моему решению.

Естественно, были и оскорбительные комментарии, но на них я не обращаю внимания. Это моя жизнь, в первую очередь, я выбираю для себя, как мне будет лучше», – сказала Якупова.