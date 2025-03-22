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  • Футболистка Якупова объяснила свой переход из «Зенита» в «Спартак»

Футболистка Якупова объяснила свой переход из «Зенита» в «Спартак»

Сегодня, 09:27

Полузащитница сборной России Лина Якупова прокомментировала смену команду прошедшей зимой.

  • 34-летняя футболистка перешла в «Спартак».
  • У нее истек контракт с «Зенитом».
  • В петербургском клубе Якупова провела 4 года и взяла 3 чемпионства.

«Я девушка амбициозная, и у меня спорт стоит на первом месте. В последнее время в «Зените» я не выходила на поле. Мне 34 года, каждый матч для меня на вес золота.

Вы не представляете, что чувствует футболист в это время: ты усердно тренируешься, собираешься на матч, берeшь вещи, приезжаешь, слышишь свисток – а не выходишь.

Второй круг прошлого сезона я так и провела. Для меня это страшный сон. Поэтому я выбрала спорт», – объяснила Якупова.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Женская Суперлига ЖФК Зенит Спартак Якупова Лина
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