Футболистка Якупова объяснила свой переход из «Зенита» в «Спартак»

Полузащитница сборной России Лина Якупова прокомментировала смену команду прошедшей зимой.

34-летняя футболистка перешла в «Спартак».

У нее истек контракт с «Зенитом».

В петербургском клубе Якупова провела 4 года и взяла 3 чемпионства.

«Я девушка амбициозная, и у меня спорт стоит на первом месте. В последнее время в «Зените» я не выходила на поле. Мне 34 года, каждый матч для меня на вес золота.

Вы не представляете, что чувствует футболист в это время: ты усердно тренируешься, собираешься на матч, берeшь вещи, приезжаешь, слышишь свисток – а не выходишь.

Второй круг прошлого сезона я так и провела. Для меня это страшный сон. Поэтому я выбрала спорт», – объяснила Якупова.