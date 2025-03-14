Американка из ЖФК «Динамо» назвала сумму в месяц, необходимую для жизни в Москве

Кайлан Уильямс, футболистка ЖФК «Динамо», ответила на финансовый вопрос.

– Когда была в «Локо», снимала квартиру в Измайлово. А в «Динамо» сначала жила в Зеленограде, а теперь – в Химках. Квартира небольшая, однокомнатная, но всe необходимое есть – кухонные принадлежности, стиралка и т.д. И до базы в Новогорске недалеко ехать. Я не шопоголик. Деньги трачу только на квартиру, еду. Если мне что-то не нужно – не стану покупать.

– В мужском футболе модно спрашивать: сколько денег тебе хватит на жизнь в месяц? У тебя какой минимум?

– В Москве – 100-120 тысяч рублей. На оплату квартиры – с водой, электричеством, wi-fi – уходит примерно тысяч 60. Остальное – продукты, проезд. Но это прямо по минимуму.

26-летняя уроженка Индианы в России с 2021 года.

За «Динамо» у Кайлан в Суперлиге 49 матчей.

Сезон в Суперлиге стартовал на прошлой неделе.