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  • Четырех футболисток «Крыльев» сняли с поезда за пьяный дебош

Четырех футболисток «Крыльев» сняли с поезда за пьяный дебош

29 мая 2024, 23:59
8

Скандалом завершилась поездка футболисток «Крыльев Советов» в Самару из Москвы.

26 мая спортсменки на поезде возвращались домой после матча с «Чертаново». По словам очевидцев, они выпивали и в итоге устроили пьяный дебош.

«Одна из спортсменок перебрала с алкоголем и начала кричать и ссориться с другими пассажирами. В какой-то момент очевидцы обратились за помощью к проводнице, которая и сообщила о происходящем начальнику поезда.

На станции Рузаевка в поезд вошли полицейские и предложили особо активным девушкам пройти с ними», – сообщил источник.

Сами футболистки отрицают эту версию. Речь идет об Алене Андреевой, Марии Дурновой, Софии Ивановой и Маргарите Медведь.

Источник: Baza
Россия. Женская Суперлига Россия ЖФК Крылья Советов
Комментарии (8)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1717019127
Долой наркотики и спиртное из российского футбола!
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odoon
1717027260
Блин, а ведь на это интересно было бы посмотреть. В отличие от самого женского футбола.
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acor94
1717043827
Покажите их сочные формы и пьяные рожи.
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subbotaspartak
1717046676
Что=то может и было... попиарится все горазды... и проводники...
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Spartak_forv@
1717049973
Хорошо в поезде стульев нет
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zigbert
1717077994
Проще надо было команде ехать своим автобусом. Тогда никаких скандалов не случилось бы.
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