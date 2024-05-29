Четырех футболисток «Крыльев» сняли с поезда за пьяный дебош

Скандалом завершилась поездка футболисток «Крыльев Советов» в Самару из Москвы.

26 мая спортсменки на поезде возвращались домой после матча с «Чертаново». По словам очевидцев, они выпивали и в итоге устроили пьяный дебош.

«Одна из спортсменок перебрала с алкоголем и начала кричать и ссориться с другими пассажирами. В какой-то момент очевидцы обратились за помощью к проводнице, которая и сообщила о происходящем начальнику поезда.

На станции Рузаевка в поезд вошли полицейские и предложили особо активным девушкам пройти с ними», – сообщил источник.

Сами футболистки отрицают эту версию. Речь идет об Алене Андреевой, Марии Дурновой, Софии Ивановой и Маргарите Медведь.