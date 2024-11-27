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  • Футболистка «Локомотива» отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей

Футболистка «Локомотива» отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей

27 ноября 2024, 16:58
4

Футболистка молодежной команды «Локомотива» София Стельмахова стала жертвой мошенников.

18-летняя спортсменка отдала злоумышленникам почти 4 миллиона рублей.

«Первый звонок поступил Соне утром 21 ноября. Неизвестный представился сотрудником МТС и сообщил девушке, что у нее заканчивается договор. Чтобы его продлить, девушке нужно было продиктовать код, что Софья и сделала.

Вслед за этим на еe номер позвонил другой мужчина, который сказал, что произошла утечка данных и Соне, конечно же, необходимо срочно оформить кредит на 664 тысячи рублей и перевести деньги на безопасный банковский счeт.

Далее подобные проблемы обнаружились и со счетами родителей Софии. Девушка направилась к матери, перевела все еe средства на свою карту, а также оформила кредит в 500 тысяч рублей на имя отца по указанию «сотрудника ЦБ».

В конечном итоге футболистка частями отправила собранные средства на разные счета. И тем не менее даже этого мошенникам было мало.

Они попросили поискать в квартире наличку и отдать все их человечку. Предварительно, конечно, назвав кодовое слово. Так девушка передала мошенникам еще 275 тысяч рублей.

Лишь вечером 25 ноября после разговора с родителями футболистка поняла, что ее обманули. Она отправилась в полицию, на следующий день было возбуждено дело о мошенничестве», – сообщил источник.

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Комментарии (4)
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Spartak_forv@
1732717012
Так,губеру Самарской области осталось найти всего 32 миллиона на взятки
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Иван Петров 1986
1732720471
Да это для них копейки.
Ответить
subbotaspartak
1732721244
Полное глупышество...
Ответить
яцык
1732732706
я думал только у боксеров проблемы с головой
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