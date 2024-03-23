Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    ЖФК ЦСКА не хотел играть со «Звездой», но матч не перенесли

    Встреча 3-го тура женской Суперлиги между пермской «Звездой» и ЖФК ЦСКА состоится.

    «Власти Перми и РФС не стали отменять матч Суперлиги между женскими «Звезда-2005» и ЦСКА. При этом игра пройдет со зрителями.

    В московском клубе сообщили, что футболистки ЦСКА не спали почти всю ночь и находятся в подавленном состоянии.

    Однако встреча начнется в 11:30 утра по московскому времени.

    РФС убрал всю рекламу матча и все запланированные на игре активности», – написал источник.

    • Накануне в «Крокус Сити Холле» случился теракт.
    • Следственный комитет сообщил о 93 погибших.
    • Ранены более 100 человек.

    Новости по теме
    ЖФК «Спартак» проиграл «Зениту» 3
    Вратарь женского «Рубина» пропустила между ног удар с центра поля 12
    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+