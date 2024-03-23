ЖФК ЦСКА не хотел играть со «Звездой», но матч не перенесли

Встреча 3-го тура женской Суперлиги между пермской «Звездой» и ЖФК ЦСКА состоится.

«Власти Перми и РФС не стали отменять матч Суперлиги между женскими «Звезда-2005» и ЦСКА. При этом игра пройдет со зрителями.

В московском клубе сообщили, что футболистки ЦСКА не спали почти всю ночь и находятся в подавленном состоянии.

Однако встреча начнется в 11:30 утра по московскому времени.

РФС убрал всю рекламу матча и все запланированные на игре активности», – написал источник.