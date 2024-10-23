Победитель Кубка России 2018 года возвращается в профессиональный футбол

«Тосно» из Ленинградской области возрождается. Клуб готовится к возвращению во Вторую лигу.
«Вторая лига – уже в наших планах!
«Тосно» официально начал путь к новой вершине – выходу во Вторую лигу! Сейчас мы активно занимаемся подготовкой всех необходимых документов для лицензирования команды и стадиона «Химик», чтобы соответствовать высоким требованиям турнира.
Мы осознаем всю ответственность и понимаем возможные риски, но верим в свои силы и готовы преодолеть любые трудности. Наша цель – не просто попасть в лигу, а достойно там себя проявить и показать высокие результаты!
Впереди нас ждeт новый уровень и новые победы! Вместе – к успеху!» – сказано в заявлении клуба.
- В сезне-2017/18 клуб был в РПЛ.
- В 2018 году «Тосно» выиграл Кубок России, победив в финале «Авангард».
- В том же году клуб потерял профессиональный статус.
Источник: сообщество «Тосно» в VK