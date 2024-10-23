Победитель Кубка России 2018 года возвращается в профессиональный футбол

«Тосно» из Ленинградской области возрождается. Клуб готовится к возвращению во Вторую лигу.

«Вторая лига – уже в наших планах!

«Тосно» официально начал путь к новой вершине – выходу во Вторую лигу! Сейчас мы активно занимаемся подготовкой всех необходимых документов для лицензирования команды и стадиона «Химик», чтобы соответствовать высоким требованиям турнира.

Мы осознаем всю ответственность и понимаем возможные риски, но верим в свои силы и готовы преодолеть любые трудности. Наша цель – не просто попасть в лигу, а достойно там себя проявить и показать высокие результаты!

Впереди нас ждeт новый уровень и новые победы! Вместе – к успеху!» – сказано в заявлении клуба.