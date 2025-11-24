Игрок «Динамо» выбыл до конца года

Главный врач «Динамо» Александр Родионов прояснил ситуацию с травмированными футболистами.

«С восстановлением Зайнутдинова ситуация элементарная и простая: он продолжает восстановление и не выйдет на поле в этом году.

Были новости, что Глебов не сыграет до конца года? От нас такой новости точно не было. Надеемся, он начнeт полноценно тренироваться в ближайшее время без ограничений и готовиться к ближайшим играм. Данил должен быть готовым к игре к концу ноября.

У Миранчука ситуация одинаковая с Глебовым: срок возвращения – такой же (конец ноября). Нужно, чтобы Антон и Данил провели полноценный тренировочный цикл с командой. Сейчас они тренируются индивидуально», – сказал Родионов.