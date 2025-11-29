Зайнутдинов назвал напиток, на который планирует подсадить все «Динамо»

Казахстанский футболист «Динамо» Бахтиер Зайнутдинов заявил о пользе кумыса.

– Как ты считаешь, нужно ли в рацион «Динамо» ввести кумыс, и может быть, ты уже подсадил кого-нибудь в клубе, как Кирилла Набабкина в ЦСКА?

– Меня так никто не просил, как Набабкин, так часто: «Привези, привези кумыс», он очень сильно любил. В «Динамо» ещe не подсадил, но ещe в процессе, нужно ещe время, сейчас подсадим на кумыс – все будут летать на поле.

Я ещe не привозил, сейчас контакты налаживаю, поставки и контакты ищу, кто может мне привести кумыс. Мне именно кумыс помогает, даeт силы. Не знаю, как другим, но нам, казахам, очень сильно помогает.