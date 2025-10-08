Радимов назвал футболиста «Динамо», чья игра смотрится безобразно

Экс-полузащитник «Динамо» Владислав Радимов высказался об игре защитника бело-голубых Бактиера Зайнутдинова.

«Зайнутдинов на месте центрального защитника смотрится безобразно, другого слова не подобрать, это факт. В каждом матче привозить – да, это сложно.

Возможно, расчет на то, что с ним «Динамо» может лучше начинать атаки, он может участвовать в прессинге. Но в прессинге Зайнутдинов уже на первой минуте ошибся, а позиционно ошибается постоянно.

Извлекает ли выгоду из этого «Динамо»? Тут спорный вопрос. Поэтому, я думаю, что Карпин будет дальше смотреть, и если череда ошибок будет такая же, то и перемены в линии обороны могут скоро случиться», – сказал Радимов.