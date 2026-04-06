Головин прокомментировал гол в ворота «Марселя»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о матче с «Марселем» в 28-м туре чемпионата Франции.

Игрок монегасков помог своей команде победить (2:1), забив гол.

У него 3 мяча и 4 ассиста в 8 последних играх Лиги 1.

«Очень эмоциональная игра. Матчи с «Марселем» всегда особые, а тут еще и в таблице положение было такое, что нам нужно было обязательно победить.

Настоящая игра за шесть очков. Рад, что мы смогли показать свои лучшие качества и выиграть. Было много борьбы, хороших моментов, мы ни в чем не уступили и по делу одержали победу.

Думаю, что болельщикам понравились голы, которые мы забили. И мой мяч, и наш второй гол получились действительно эффектными», – заявил Головин.