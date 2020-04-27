Восемь клубов интересуются форвардом «Монако» Бен-Йеддером. «Реал» и «Ливерпуль» – в списке

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер привлек внимание ряда более статусных клубов.

По информации AS, на 29-летнего футболиста претендуют «Манчестер Сити», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Арсенал», «Валенсия» и «Атлетико».

Сообщается, что француз с высокой долей вероятности сменит команду в случае непопадания монегасков в еврокубки.

За трансфер Бен-Йеддера потенциальному покупателю придется заплатить не менее 45 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил 19 голов и сделал девять ассистов в 31 матче.