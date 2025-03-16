Введите ваш ник на сайте
Главная
Виссам Бен-Йеддер
Трансферы
Виссам Бен-Йеддер - трансферы
Завершил карьеру
12 августа 1990 (35)
#10 | Нападающий
170 см | 68 кг
Франция | Тунис
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.03.25 / 08.09.25
Без клуба
Сепахан
Свободный агент
01.07.24 / 16.03.25
Монако
Без клуба
Свободный агент
14.08.19 / 01.07.24
Севилья
Монако
40 млн €
30.07.16 / 14.08.19
Тулуза
Севилья
9,50 млн €
