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    Виссам Бен-Йеддер - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Виссам
    Фамилия Бен-Йеддер
    Команда Монако
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 августа 1990 (32 года)
    Рост 170
    Вес 68
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 88' Труа 2:2 Монако Франция. Лига 1, 26 тур
    81' 85'
    26.02.2023 46' - 90' Монако 0:3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 1' - 78' Монако 2:4
    (3:5)п         		Байер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19'
    19.02.2023 1' - 67' Брест 1:2 Монако Франция. Лига 1, 24 тур
    39' 66'
    16.02.2023 62' - 90' Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    74'
    11.02.2023 1' - 72' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    18' 45' 4'
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