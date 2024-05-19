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Виссам Бен-Йеддер
Статистика
Виссам Бен-Йеддер - статистика
Завершил карьеру
12 августа 1990 (36)
#10 | Нападающий
170 см | 68 кг
Франция | Тунис
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Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монако
32
16
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Монако
4 : 0
19.05.2024
Нант
1' - 90'
6'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0 : 2
12.05.2024
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
4 : 1
04.05.2024
Клермон
1' - 90'
57, 87'
37'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
3 : 2
28.04.2024
Монако
1' - 90'
1, 60'
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
1 : 0
24.04.2024
Лилль
1' - 83'
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0 : 2
21.04.2024
Монако
84' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
1 : 0
07.04.2024
Ренн
1' - 73'
Франция. Лига 1, 27 тур
Метц
2 : 5
30.03.2024
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
2 : 2
17.03.2024
Лорьян
1' - 83'
Франция. Лига 1, 25 тур
Страсбур
0 : 1
10.03.2024
Монако
1' - 88'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
0 : 0
01.03.2024
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 3
25.02.2024
Монако
1' - 71'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2 : 3
11.02.2024
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
1 : 1
04.02.2024
Гавр
1' - 90'
63'
75'
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
2 : 2
27.01.2024
Монако
1' - 89'
7'
45'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
1' - 90'
49'
90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
1 : 2
20.12.2023
Монако
1' - 89'
26, 44'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
0 : 1
15.12.2023
Лион
78' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
1 : 2
09.12.2023
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
2 : 0
03.12.2023
Монпелье
74' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
5 : 2
24.11.2023
Монако
79' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
0 : 0
11.11.2023
Монако
1' - 73'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
2 : 0
05.11.2023
Брест
65' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2 : 0
29.10.2023
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
2 : 1
22.10.2023
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1 : 3
07.10.2023
Монако
1' - 90'
49'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
3 : 2
30.09.2023
Марсель
1' - 90'
52'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
0 : 1
22.09.2023
Ницца
67' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
2 : 2
17.09.2023
Монако
1' - 66'
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
3 : 0
02.09.2023
Ланс
1' - 74'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
3 : 3
25.08.2023
Монако
1' - 90'
59'
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
3 : 0
20.08.2023
Страсбур
1' - 90'
58'
Франция. Лига 1, 1 тур
Клермон
2 : 4
13.08.2023
Монако
1' - 90'
43, 70'
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