Виссам Бен-Йеддер - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Виссам
|Фамилия
|Бен-Йеддер
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1990 (32 года)
|Рост
|170
|Вес
|68
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Виссам
|Фамилия
|Бен-Йеддер
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1990 (32 года)
|Рост
|170
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 88'
|Труа
|2:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 26 тур
|81' 85'
|26.02.2023
|46' - 90'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|1' - 78'
|Монако
|
2:4
(3:5)п
|Байер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19'
|19.02.2023
|1' - 67'
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|39' 66'
|16.02.2023
|62' - 90'
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|74'
|11.02.2023
|1' - 72'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|18' 45' 4'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|8
|4
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -78'
|Монако (Монако)
|2:4
(3:5)п
|Байер (Леверкузен)
|19'
|16.02.2023
|62' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)
|74'
|03.11.2022
|1' -75'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|31'
|13.10.2022
|1' -68'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|1' -57'
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|14' 45'
|15.09.2022
|1' -65'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|1' -66'
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)