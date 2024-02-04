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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Гавр
Монако - Гавр: обзор матча 04 февраля 2024
Монако
04.02.2024, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Гавр
63'
В. Бен-Йеддер
65'
Ю. Фофана (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Гавр
Желтая карточка
А. Головин
90'
+1
88'
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
А. Санганте
87'
Замена
С. Грандсир
️️️️
Э. Сабби
Замена
К. Уаттара
️️️️
И. Якобс
87'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
75'
Замена
Т. Минамино
️️️️
М. Аклиуш
71'
70'
Замена
Л. Него
️️️️
Р. Ндиайе
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ю. Фофана
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
М. Аклиуш
63'
61'
Замена
А. Айю
️️️️
А. Жужу
60'
Желтая карточка
А. Жужу
Замена
К. Дьятта
️️️️
Э. Бен-Сегир
57'
51'
Желтая карточка
Ж. Касимир
Желтая карточка
С. Магасса
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
12
Аруна Санганте
(К)
ЦЗ
7
Рассул Ндиайе
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
21
Орельен Платре
ЦЗ
4
Ричи Вальме
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
22
Люка Миша
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Алуа Конфа
ОП
37
Mokrane Bentoumi
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Стив Нгура
ЦФ
3-2-3-2
16
Кен
22
Салису
6
Керер
2
Вандерсон
27
Магасса
24
Фофана
4
Якобс
10
Головин
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
11
Аклиуш
4-3-2-1
16
Десма
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
12
Санганте
21
Опери
7
Ндиайе
14
Кузяев
8
Кехта
11
Сабби
77
Касимир
7
Жужу
4
Якобс
11
Уаттара
11
Уаттара
4
Якобс
11
Аклиуш
18
Минамино
18
Минамино
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
15
Дьятта
15
Дьятта
29
Бен-Сегир
12
Санганте
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
12
Санганте
7
Ндиайе
77
Него
77
Него
7
Ндиайе
7
Жужу
24
Айю
24
Айю
7
Жужу
11
Сабби
7
Грандсир
7
Грандсир
11
Сабби
Остались в запасе
Монако
Гавр
99
Радослав Майецки
ВР
21
Орельен Платре
ЦЗ
4
Ричи Вальме
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
16
Матье Горжелен
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
37
Mokrane Bentoumi
ЦП
9
Стив Нгура
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
21
Орельен Платре
ЦЗ
4
Ричи Вальме
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
37
Mokrane Bentoumi
ЦП
9
Стив Нгура
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Монако - Гавр
3
2
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
16
11
Офсайды
3
1
Количество передач
597
376
Сейвы
0
4
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.11
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Луи II
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