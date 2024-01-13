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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Реймс
Монако - Реймс: обзор матча 13 января 2024
Монако
13.01.2024, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 3
Завершен
Реймс
49'
В. Бен-Йеддер
35'
Т. Теума
55'
Р. Хадра
90+4'
А. Матусива
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Реймс
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
А. Матусива
Пас отдал
Д. Уилсон-Эсбранд
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
90'
+1
87'
Замена
А. Боянг
️️️️
М. Дарами
Желтая карточка
Вандерсон
82'
80'
Желтая карточка
Ж. Окуму
79'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Р. Хадра
Замена
М. Боадю
️️️️
Ю. Фофана
72'
62'
Желтая карточка
Т. де Смет
57'
Замена
А. Салама
️️️️
М. Диахон
55'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хадра
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
А. Головин
49'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
М. Аклиуш
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Т. Теума
Пас отдал
М. Дарами
Желтая карточка
С. Магасса
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
10
Тедди Теума
(К)
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
21
Орельен Платре
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
36
Killian Prouchet
ЦЗ
19
Ноа Санги
ЦЗ
59
Arthur Tchaptchet
ЦЗ
8
Яя Фофана
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
11
Уаттара
3
Марипан
6
Керер
2
Вандерсон
6
Закария
27
Магасса
24
Фофана
10
Головин
11
Аклиуш
10
Бен-Йеддер
4-1-2-2-1
23
Диуф
25
Фоке
2
Окуму
12
Агбаду
28
де Смет
5
Матусива
10
Теума
6
Атангана
67
Диахон
9
Дарами
30
Хадра
24
Фофана
10
Боадю
10
Боадю
24
Фофана
11
Аклиуш
9
Балогун
9
Балогун
11
Аклиуш
30
Хадра
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
30
Хадра
9
Дарами
9
Боянг
9
Боянг
9
Дарами
67
Диахон
19
Салама
19
Салама
67
Диахон
Остались в запасе
Монако
Реймс
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
21
Орельен Платре
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
19
Ноа Санги
ЦЗ
59
Arthur Tchaptchet
ЦЗ
8
Яя Фофана
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
21
Орельен Платре
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
19
Ноа Санги
ЦЗ
59
Arthur Tchaptchet
ЦЗ
8
Яя Фофана
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Монако - Реймс
3
2
Всего ударов по воротам
5
2
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
3
5
Количество передач
277
211
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
3
1
Удары из пределов штрафной
3
0
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.08
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Луи II
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