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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монако
Лорьян - Монако: обзор матча 17 сентября 2023
Лорьян
17.09.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 2
Завершен
Монако
2'
Т. Айегун
90+8'
Р. Февр
17'
А. Головин
69'
Ф. Балогун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Монако
ГОЛ! 2:2!
Р. Февр
Пас отдал
И. Туре
90'
+8
86'
Замена
И. Якобс
️️️️
Т. Минамино
83'
Замена
Э. Матацо
️️️️
Д. Закария
Замена
С. Дукуре
️️️️
Т. Айегун
82'
Замена
Б. Менди
️️️️
В. Ле Гофф
71'
Замена
Д. Мвука
️️️️
Ж. Понко
71'
Замена
И. Силва
️️️️
Г. Калюлю
70'
69'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Балогун
Пас отдал
А. Головин
68'
Желтая карточка
Д. Закария
66'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Ю. Фофана
66'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
В. Бен-Йеддер
66'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Вандерсон
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Головин
Пас отдал
Ю. Фофана
ГОЛ! 1:0!
Т. Айегун
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
21
Жюльен Понко
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Ромен Февр
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-3-3-1
38
Мвого
55
Туре
15
Лапорт
3
Тальби
25
Ле Гофф
19
Абержель
24
Калюлю
21
Понко
22
Крупи
21
Февр
15
Айегун
4-1-2-2-1
16
Кен
90
Синго
2
Вандерсон
3
Марипан
12
Энрике
6
Закария
27
Магасса
24
Фофана
10
Головин
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
21
Понко
22
Мвука
22
Мвука
21
Понко
25
Ле Гофф
23
Менди
23
Менди
25
Ле Гофф
24
Калюлю
2
Силва
2
Силва
24
Калюлю
15
Айегун
22
Дукуре
22
Дукуре
15
Айегун
6
Закария
8
Матацо
8
Матацо
6
Закария
24
Фофана
11
Аклиуш
11
Аклиуш
24
Фофана
18
Минамино
4
Якобс
4
Якобс
18
Минамино
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
10
Бен-Йеддер
9
Балогун
9
Балогун
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Лорьян
Монако
1
Альфред Гомис
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Маламин Эфекеле
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Маламин Эфекеле
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Лорьян - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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