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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Брест
Монако - Брест: обзор матча 05 ноября 2023
Монако
05.11.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 0
Завершен
Брест
16'
Д. Закария
69'
А. Головин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Брест
90'
+2
Вторая желтая
Л. Брассье
Замена
М. Боадю
️️️️
А. Головин
89'
Замена
М. Камара
️️️️
Ю. Фофана
89'
Желтая карточка
Ю. Фофана
88'
83'
Замена
М. Лаж
️️️️
У. Маньетти
83'
Замена
Б. Браими
️️️️
Р. дель Кастильо
Замена
Т. Минамино
️️️️
Ф. Балогун
81'
Замена
К. Уаттара
️️️️
И. Якобс
81'
73'
Замена
М. Сатриано
️️️️
С. Мунье
73'
Замена
К. Думбия
️️️️
М. Камара
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
Пас отдал
Ю. Фофана
69'
67'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Аклиуш
65'
Желтая карточка
А. Головин
62'
62'
Желтая карточка
Л. Брассье
43'
Замена
А. Камблан
️️️️
Ж. ле Дуарон
ГОЛ! 1:0!
Д. Закария
Пас отдал
А. Головин
16'
8'
Желтая карточка
Б. Локо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
24
Юссуф Фофана
(К)
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К)
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
11
Камори Думбия
АП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
2-1-2-3-2
16
Кен
3
Марипан
90
Синго
6
Закария
24
Фофана
27
Магасса
4
Якобс
10
Головин
15
Дьятта
9
Балогун
11
Аклиуш
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
3
Брассье
5
Шардонне
2
Локо
45
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
9
Мунье
9
ле Дуарон
4
Якобс
11
Уаттара
11
Уаттара
4
Якобс
24
Фофана
4
Камара
4
Камара
24
Фофана
9
Балогун
18
Минамино
18
Минамино
9
Балогун
11
Аклиуш
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
11
Аклиуш
10
Головин
10
Боадю
10
Боадю
10
Головин
45
Камара
11
Думбия
11
Думбия
45
Камара
9
ле Дуарон
9
Камблан
9
Камблан
9
ле Дуарон
20
дель Кастильо
7
Браими
7
Браими
20
дель Кастильо
8
Маньетти
28
Лаж
28
Лаж
8
Маньетти
9
Мунье
10
Сатриано
10
Сатриано
9
Мунье
Остались в запасе
Монако
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Монако - Брест
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Луи II
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