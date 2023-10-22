Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Метц
Монако - Метц: обзор матча 22 октября 2023
Монако
22.10.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Метц
42'
А. Головин
55'
А. Головин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Метц
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
90'
+3
Замена
Э. Диоп
️️️️
Ф. Балогун
89'
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
Т. Минамино
79'
74'
Желтая карточка
Ж. Ндукиди
71'
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
Ш. Сабали
Желтая карточка
К. Матсима
67'
66'
Желтая карточка
Б. Тетти
61'
Замена
Й. Асоро
️️️️
А. Джаллоу
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
55'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
М. Камара
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Головин
Пас отдал
К. Матсима
42'
32'
Замена
Б. Тетти
️️️️
О. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
4
Ричи Вальме
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
33
Назим Бабаи
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
2-1-1-3-3
16
Кен
35
Матсима
90
Синго
4
Камара
24
Фофана
18
Минамино
10
Головин
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
9
Балогун
4
Якобс
4-1-4-1
90
Окиджа
5
Канде
2
Колен
8
Траоре
14
Удоль
21
Жан-Жак
8
Камара
30
Джаллоу
7
Сабали
6
Ндукиди
19
Эступиньян
9
Балогун
37
Диоп
37
Диоп
9
Балогун
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
4
Камара
11
Аклиуш
11
Аклиуш
4
Камара
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
7
Сабали
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
7
Сабали
30
Джаллоу
29
Асоро
29
Асоро
30
Джаллоу
19
Эступиньян
30
Тетти
30
Тетти
19
Эступиньян
Остались в запасе
Монако
Метц
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
4
Ричи Вальме
ЦЗ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
33
Назим Бабаи
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
14
Артюр Атта
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
4
Ричи Вальме
ЦЗ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
33
Назим Бабаи
ПВ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
14
Артюр Атта
ЦП
10
Малик Мбайе
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Монако - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Метц
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+