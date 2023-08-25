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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монако
Нант - Монако: обзор матча 25 августа 2023
Нант
25.08.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 3
Завершен
Монако
5'
М. Мохамед (П)
15'
Ж. Кастеллетто
48'
М. Мохамед
27'
Т. Минамино
59'
В. Бен-Йеддер
86'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Монако
86'
ГОЛ! 3:3!
М. Боадю
85'
Замена
М. Боадю
️️️️
С. Магасса
Замена
Ф. Мойе
️️️️
М. Мохамед
81'
Замена
Д. Хаджам
️️️️
К. Мерлен
81'
74'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Вандерсон
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Саймон
69'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Аугусто
69'
Желтая карточка
С. Мутуссами
65'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
К. Бамба
60'
59'
ГОЛ! 3:2!
В. Бен-Йеддер
55'
Желтая карточка
А. Головин
ГОЛ! 3:1!
М. Мохамед
Пас отдал
К. Мерлен
48'
27'
ГОЛ! 2:1!
Т. Минамино
Пас отдал
К. Энрике
ГОЛ! 2:0!
Ж. Кастеллетто
Пас отдал
К. Бамба
15'
9'
Желтая карточка
У. Синго
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
7'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Мохамед
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
4
Мохамед Камара
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Нант
1
Денис Петрич
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Маркиньос
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
99
Радослав Майецки
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Дескамп
26
Мерлен
21
Кастеллетто
5
Паллуа
18
Пьерр-Габриэль
4
Чиривелья
8
Аугусто
27
Саймон
17
Бамба
97
Коко
42
Мохамед
3-2-2-2-1
16
Кен
2
Вандерсон
90
Синго
12
Энрике
6
Закария
4
Камара
27
Магасса
24
Фофана
10
Головин
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
26
Мерлен
3
Хаджам
3
Хаджам
26
Мерлен
8
Аугусто
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Аугусто
17
Бамба
8
Мутуссами
8
Мутуссами
17
Бамба
42
Мохамед
91
Мойе
91
Мойе
42
Мохамед
27
Саймон
37
Ганаго
37
Ганаго
27
Саймон
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
27
Магасса
10
Боадю
10
Боадю
27
Магасса
Остались в запасе
Нант
Монако
1
Денис Петрич
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
11
Маркиньос
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
21
Янн Льенар
ВР
99
Радослав Майецки
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Маламин Эфекеле
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
11
Маркиньос
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
99
Радослав Майецки
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Маламин Эфекеле
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Нант - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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