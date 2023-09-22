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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ницца
Монако - Ницца: обзор матча 22 сентября 2023
Монако
22.09.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
90+1'
Ж. Бога
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Ницца
Замена
Г. Марипан
️️️️
С. Магасса
90'
+5
Замена
М. Боадю
️️️️
Т. Минамино
90'
+5
90'
+2
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бога
Пас отдал
М. Бар
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
82'
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Камара
82'
78'
Замена
А. Бальде
️️️️
Г. Лаборд
78'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Т. Моффи
Желтая карточка
А. Головин
72'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Ф. Балогун
67'
64'
Замена
П. Росарио
️️️️
М. Сансон
64'
Замена
Ж. Бога
️️️️
С. Диоп
56'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
Пенальти не реализован!
Ф. Балогун
55'
Пенальти не реализован!
Ф. Балогун
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
6
Денис Закария
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Кен
12
Энрике
90
Синго
2
Вандерсон
4
Камара
6
Закария
24
Фофана
27
Магасса
18
Минамино
10
Головин
9
Балогун
3-3-1-1-2
1
Булка
20
Тодибо
4
Данте
55
Ндайшими
26
Бар
19
Тюрам
3
Лотомба
8
Сансон
10
Диоп
9
Лаборд
9
Моффи
27
Магасса
3
Марипан
3
Марипан
27
Магасса
4
Камара
8
Матацо
8
Матацо
4
Камара
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
9
Балогун
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
9
Балогун
18
Минамино
10
Боадю
10
Боадю
18
Минамино
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
8
Сансон
13
Росарио
13
Росарио
8
Сансон
10
Диоп
13
Бога
13
Бога
10
Диоп
9
Лаборд
14
Бальде
14
Бальде
9
Лаборд
9
Моффи
10
Гессан
10
Гессан
9
Моффи
Остались в запасе
Монако
Ницца
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
77
Тедди Булхенди
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Монако - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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