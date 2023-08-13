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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Монако
Клермон - Монако: обзор матча 13 августа 2023
Клермон
13.08.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 4
Завершен
Монако
7'
М. Ветеска
53'
М. Чам
26'
Вандерсон
43'
В. Бен-Йеддер
70'
В. Бен-Йеддер
90+3'
М. Аклиуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Монако
90'
+8
Желтая карточка
Э. Матацо
90'
+5
Желтая карточка
М. Аклиуш
90'
+4
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
М. Аклиуш
Пас отдал
Э. Матацо
90'
+1
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
Б. Бутобба
️️️️
М. Чам
88'
86'
Замена
К. Дьятта
️️️️
А. Головин
85'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Т. Минамино
Замена
Ш. Умар Конате
️️️️
М. Зеффан
80'
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
80'
Замена
Ф. Ожье
️️️️
Д. Аллевина
76'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
76'
70'
ГОЛ! 2:3!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Вандерсон
ГОЛ! 2:2!
М. Чам
Пас отдал
А. Сейду
53'
46'
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Камара
43'
ГОЛ! 1:2!
В. Бен-Йеддер
35'
Желтая карточка
М. Камара
26'
ГОЛ! 1:1!
Вандерсон
Пас отдал
Т. Минамино
21'
Желтая карточка
С. Магасса
ГОЛ! 1:0!
М. Ветеска
Пас отдал
М. Чам
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
31
Йоэль Армугом
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
98
Билал Бутобба
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Мори
36
Сейду
24
Ветеска
3
Пельмар
30
Боржес
25
Гастьен
25
Гоналон
2
Зеффан
26
Аллевина
70
Чам
99
Кюи
4-1-2-2-1
16
Кен
2
Вандерсон
35
Матсима
3
Марипан
12
Энрике
4
Камара
27
Магасса
24
Фофана
10
Головин
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
2
Зеффан
25
Конате
25
Конате
2
Зеффан
26
Аллевина
21
Ожье
21
Ожье
26
Аллевина
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
70
Чам
98
Бутобба
98
Бутобба
70
Чам
4
Камара
8
Матацо
8
Матацо
4
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
11
Аклиуш
18
Минамино
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Головин
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Головин
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Клермон
Монако
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
99
Радослав Майецки
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
91
Жереми Бела
ЛВ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Клермон - Монако
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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