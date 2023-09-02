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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ланс
Монако - Ланс: обзор матча 02 сентября 2023
Монако
02.09.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 0
Завершен
Ланс
24'
У. Синго
36'
А. Головин
59'
Г. Марипан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Ланс
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ю. Фофана
90'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Вандерсон
85'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Т. Минамино
84'
Желтая карточка
Ф. Балогун
79'
Замена
Д. Закария
️️️️
М. Камара
74'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
В. Бен-Йеддер
74'
72'
Замена
А. Шишуба
️️️️
А. Фульини
72'
Замена
У. Саид
️️️️
Э. Ваи
72'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
А. Томассон
64'
Желтая карточка
Ф. Медина
ГОЛ! 3:0!
Г. Марипан
Пас отдал
К. Энрике
59'
57'
Замена
А. Диуф
️️️️
С. Спирингс
Желтая карточка
Вандерсон
52'
Желтая карточка
М. Камара
47'
46'
Замена
Д. Машадо
️️️️
М. Айдара
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
Пас отдал
Т. Минамино
36'
Желтая карточка
С. Магасса
33'
ГОЛ! 1:0!
У. Синго
Пас отдал
К. Энрике
24'
23'
Желтая карточка
С. Спирингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Стейн Спирингс
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
10
Давид Кошта
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
12
Энрике
90
Синго
3
Марипан
2
Вандерсон
4
Камара
24
Фофана
27
Магасса
18
Минамино
10
Головин
10
Бен-Йеддер
4-1-2-1-2
30
Самба
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
21
Айдара
99
Самед
6
Спирингс
10
Фульини
28
Томассон
11
Ваи
7
Сотока
4
Камара
6
Закария
6
Закария
4
Камара
24
Фофана
8
Матацо
8
Матацо
24
Фофана
18
Минамино
11
Аклиуш
11
Аклиуш
18
Минамино
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
10
Бен-Йеддер
9
Балогун
9
Балогун
10
Бен-Йеддер
21
Айдара
20
Машадо
20
Машадо
21
Айдара
6
Спирингс
17
Диуф
17
Диуф
6
Спирингс
10
Фульини
28
Шишуба
28
Шишуба
10
Фульини
28
Томассон
9
Гилявоги
9
Гилявоги
28
Томассон
11
Ваи
22
Саид
22
Саид
11
Ваи
Остались в запасе
Монако
Ланс
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Монако - Ланс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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