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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лион
Монако - Лион: обзор матча 15 декабря 2023
Монако
15.12.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 1
Завершен
Лион
85'
Жеффиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Лион
90'
+4
Желтая карточка
Энрике
Замена
К. Уаттара
️️️️
И. Якобс
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
Жеффиньо
Пас отдал
Э. Мэйтленд-Найлс
83'
Замена
Жеффиньо
️️️️
Э. Нуама
83'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
А. Ляказетт
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Аклиуш
78'
74'
Замена
Энрике
️️️️
Н. Тальяфико
72'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
К. Толиссо
Замена
Э. Диоп
️️️️
М. Камара
70'
31'
Желтая карточка
К. Мата
Желтая карточка
У. Синго
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
(К)
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
70
Саймон Буабре
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Лион
25
Джастин Бенги
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
14
Махамаду Диавара
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Тино Кадевере
ЦФ
2-2-1-3-2
16
Кен
22
Салису
90
Синго
6
Закария
4
Камара
24
Фофана
4
Якобс
11
Аклиуш
15
Дьятта
9
Балогун
18
Минамино
4-3-2-1
1
Лопеш
15
Чалета-Цар
6
Ловрен
15
О'Брайен
3
Тальяфико
22
Мата
8
Толиссо
8
Какере
10
Шерки
7
Нуама
91
Ляказетт
4
Якобс
11
Уаттара
11
Уаттара
4
Якобс
4
Камара
37
Диоп
37
Диоп
4
Камара
11
Аклиуш
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
11
Аклиуш
3
Тальяфико
17
Энрике
17
Энрике
3
Тальяфико
8
Толиссо
6
Мэйтленд-Найлс
6
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
7
Нуама
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
7
Нуама
91
Ляказетт
9
Кадевере
9
Кадевере
91
Ляказетт
Остались в запасе
Монако
Лион
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
70
Саймон Буабре
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
25
Джастин Бенги
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
22
Диегу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
70
Саймон Буабре
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Остались в запасе
25
Джастин Бенги
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
22
Диегу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Монако - Лион
1
2
Всего ударов по воротам
6
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
10
6
Офсайды
1
1
Количество передач
284
249
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
0
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.09
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Луи II
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