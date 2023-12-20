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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Монако
Тулуза - Монако: обзор матча 20 декабря 2023
Тулуза
20.12.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Монако
5'
Ф. Магри
26'
В. Бен-Йеддер
44'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Монако
89'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
М. Бангре
️️️️
А. Доннум
88'
Замена
Н. Скитта
️️️️
К. Кассерес
78'
74'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Т. Минамино
Замена
В. Каманци
️️️️
К. Мависса Элеби
67'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
С. Гелаберт
67'
66'
Желтая карточка
С. Магасса
57'
Желтая карточка
Э. Диоп
56'
Замена
Э. Диоп
️️️️
Ф. Балогун
Желтая карточка
А. Доннум
52'
51'
Красная карточка
А. Головин
Желтая карточка
Л. Кошта
45'
+2
44'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Бен-Йеддер
26'
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Магри
Пас отдал
С. Гелаберт
5'
3'
Желтая карточка
М. Салису
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К)
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Монако
16
Филипп Кен
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
(К)
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
10
Денис Генро
АП
15
Натан Скитта
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-2-2-2
16
Ресте
17
Суасо
2
Кошта
2
Николайсен
13
Мависса Элеби
23
Кассерес
6
Спирингс
10
Гелаберт
15
Доннум
9
Магри
27
Даллинга
3-2-3-2
16
Кен
2
Вандерсон
3
Марипан
22
Салису
24
Фофана
27
Магасса
18
Минамино
10
Головин
4
Якобс
9
Балогун
10
Бен-Йеддер
13
Мависса Элеби
12
Каманци
12
Каманци
13
Мависса Элеби
23
Кассерес
15
Скитта
15
Скитта
23
Кассерес
15
Доннум
11
Бангре
11
Бангре
15
Доннум
10
Гелаберт
22
Сиссоко
22
Сиссоко
10
Гелаберт
9
Балогун
37
Диоп
37
Диоп
9
Балогун
18
Минамино
15
Дьятта
15
Дьятта
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Тулуза
Монако
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Тулуза - Монако
2
1
3
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
10
Офсайды
1
1
Количество передач
536
451
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.9
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Муниципал
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